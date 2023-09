As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta terça-feira (26), segundo o tarot Foto ilustrativa

Entramos oficialmente na terça-feira (26) e para dar o primeiro passo da melhor forma neste novo dia, o que acha de conferir qual a mensagem das cartas do tarot para o seu signo? Sem mais delongas, veja a seguir as revelações para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Para evitar conflitos em sua vida, é preciso respeitar a opinião dos demais, Leão, e, se necessário, se afastar daqueles que não sente conexão ou que sabe que não aportam em nada para sua vida.

Além disso, as cartas do tarot indicam que este é o momento propício para se aproximar daqueles que ama e se abrir sobre algo que vem te incomodando.

Virgem

Para os próximos dias, a pessoa de Virgem pode se ver diante de certos conflitos e para ultrapassar esta fase deve se apoiar naqueles que ama e escutar mais quais são suas opiniões. Além disso, não esqueça de garantir um tempo para relaxar e cuidar de si. Em linhas gerais, este é o momento para refletir mais sobre sua jornada.

Libra

Você pode se sentir um pouco down neste novo dia, Libra, e a questão é o que fará para sair desta situação. Caso se sinta confortável, se abra com amigos e compartilhe aquilo que vem sentindo.

Por fim, as cartas do tarot recomendam mais atenção no campo profissional. Fique atento aos detalhes, porque a menor informação que seja pode jogar contra você.

Escorpião

A sua sinceridade é dos pontos mais fortes que tem, Escorpião, por isso não tenha medo de se abrir com seu companheiro e dizer aquilo que vem incomodando na relação. A mesma recomendação serve para os amigos.

