A polêmica opinião de Carolina Herrera sobre as influenciadoras de moda

A famosa estilista Carolina Herrera fez declarações polêmicas sobre as influenciadoras de moda. Com a chegada das redes sociais vários aspectos da moda e beleza passaram a fazer parte das postagens de influenciadores famosos.

No âmbito da última Semana da Moda em Nova York, a empresária venezuelana foi parte de uma conversa onde falaram sobre tendências e ela falou sobre o papel das influencers.

“Diga-me que horas são? Ela me diz ‘porquê pergunta isso?’ E eu digo o porquê. Porque todas estas meninas estão vestidas para a noite. Todas com vestidos de tule, uma com uma tiara de brilhantes, outra com um vestido longo às 10 da manhã”, mencionou.

Depois ele acrescentou uma crítica dura, garantindo que eles [os influenciadores] não têm seu próprio estilo. “Essas influencers que vão te ajudar a vender suas coleções saem de um show e imediatamente mudam de roupa para ir ao show de Michael Kors ou de quem quer que seja, e continuam mudando.”

"Eles não têm estilo, eles vestem o que lhes dão para o show desse momento", disse ele.

Carolina Herrera ao longo de sua carreira destacou-se pela sua elegância e estilo atemporal no mundo da moda. Tornou-se famosa pelo seu enfoque na moda feminina de alta costura. Os seus desenhos caracterizam-se por linhas limpas, cortes elegantes e tecidos de alta qualidade. Vestiu muitas celebridades e figuras proeminentes, e o seu estilo foi elogiado pela sua sofisticação e capacidade de se adaptar a diferentes ocasiões.

Além do seu trabalho na moda, Carolina Herrera também entrou na indústria de perfumes, lançando uma série de fragrâncias populares que levam o seu nome.