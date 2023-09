3 unhas tons de café: são simples e fazem suas mãos parecerem elegantes

Sempre que muda a estação, as manicures são solicitadas com novos tons, como os de café, que se tornam uma das mais solicitadas nos salões de beleza. Não só porque se adaptam à diversas paletas de cores.

Também deixam as mãos elegantes e delicadas; combinam bem com qualquer tom de pele e são muito mais interessantes de usar do que um tom nude, mas não tão chamativos quanto um vinho.

Designs de unhas café

Se você é amante de unhas e está procurando ideias para usar no início desta temporada, apresentamos três designs de manicure discretos e sofisticados para inspirar.

Francesas marmoreadas

Uma manicure infalível para parecer elegante é a francesa e já sabemos que não necessariamente deve ser branca. Você pode optar por usar as unhas francesinha em um tom de chocolate.

No entanto, se quiser dar um toque ainda mais único e supersofisticado, pode usar vários tons de café na ponta, mas com um estilo marmorizado. Fica incrível com joias douradas.