Receita pão de aveia para fazer em minutos; preparação saudável e sem trigo

Confira uma receita de pão de aveia para fazer em casa facilmente. Uma preparação deliciosa e rende muito.

A dica saborosa foi compartilhada recentemente no YouTube, pelo canal especializado “Culinária com Gilberto”, com o tutorial completo.

Como revelado pelo canal, por meio do vídeo, é uma preparação fácil de fazer seguindo as orientações. Confira a lista de ingredientes:

1 e ½ xícara de farelo fino de aveia

3 ovos

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

170 gramas de iogurte natural

1 colher de sopa de fermento em pó

sal a gosto

mussarela ralado

Confira o modo de preparo completo (passo a passo) neste vídeo maravilhoso.

Receita de pizza de liquidificador para fazer em casa facilmente; preparação simples e rápida

Confira também outra maravilhosa receita de pizza de liquidificador para fazer em casa facilmente.

A dica saborosa também foi compartilhada no Youtube pelo canal “Receitas da Cris”. Confira a lista completa de ingredientes da nova receita:

Massa da Pizza:

2 ovos inteiros

meia xícara de óleo

2 xícaras de leite

1 colher de sobremesa de sal

2 xícaras de farinha de trigo sem fermento

meia colher de sopa de fermento químico

Recheio:

1 sachê de molho pronto de tomate

100g de presunto

200g de queijo mussarela

1 tomate em rodelas

100g de linguiça tipo calabresa

1 cebola em rodelas

orégano a gosto

azeitonas a gosto

Confira o modo de preparo completo da receita deliciosa (passo a passo):