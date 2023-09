Estes são os melhores perfumes femininos nacionais de 2023

Devido ao preço, os perfumes nacionais estão entre os queridinhos dos brasileiros.

E se engana quem acha que estas fragrâncias ficam atrás em quesito qualidade comparada com os perfumes importados, pois os perfumes a seguir provam exatamente ao contrário.

Segundo o youtuber Taiguara Almeida, as fragrâncias a seguir são mas melhores femininas nacionais de 2023.

Eudora Golden - Eudora

As notas de topo são: Bergamota, Lichia, Framboesa, Cassis, Prunela, Maçã do Amor, Pimenta Rosa e Pera. As notas de coração são: Folhas de Violeta, Rosa, Violeta, Jasmim Sambac, Benjoim e Cashmeran. As notas de fundo são: Patchouli, Baunilha de Madagascar, Cedro, Almíscar, Fava Tonka e Ambertonic.

Botica 214 Fiji Paradise - O Boticário

As notas de topo são: Pera, Pimenta Rosa e Mandarina. As notas de coração são: Peônia, Rosa, Frésia, Elemi e Pimenta Preta. As notas de fundo são: Almíscar, Cashmeran, Baunilha, Âmbar, Patchouli, Sândalo e Cedro.

Essencial Ato - Natura

As notas de topo são: Priprioca, Framboesa, Notas Aquosas, Maçã, Cassis, Mandarina, Limão e Pimenta Rosa. As notas de coração são: Rosa, Flor do Pau-Brasil, Lírio-do-Vale, Notas Solares, Osmanthus, Jasmim Sambac e Flor de Laranjeira. As notas de fundo são: Almíscar, Patchouli, Baunilha e Âmbar.

Celebre Agora - O Boticário

As notas de topo são: Mandarina, Cítricos, Pera, Notas Aquosas e Pimenta. As notas de coração são: Flor de Laranjeira, Frésia, Peônia e Cravo. As notas de fundo são: Sândalo, Elemi, Cedro, Caramelo e Patchouli.

Una Somos - Natura

As notas de topo são: Laranja e Bergamota. As notas de coração são: Davana, Rosa e Jasmim. As notas de fundo são: Baunilha e Sândalo.

Kiss Me Now - Natura

As notas de topo são: Frutas Vermelhas, Maçã Vermelha, Cereja e Maracujá. As notas de coração são: Açúcar, Peônia, Jasmim, Lichia e Vitória Régia. As notas de fundo são: Almíscar, Algodão-Doce, Sândalo e Cedro.

Coffe Woman Seduction Touch - O Boticário

As notas de topo são: Maçã do Amor, Toranja e Mandarina. As notas de coração são: Flor de Laranjeira, Jasmim e Peônia. As notas de fundo são: Baunilha e Âmbar.

