Dor nas costas afeta oito em casa dez pessoas; especialista indica como evitar problemas de coluna

Ortopedista dá dicas para evitar as dores na coluna

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que oito em cada 10 pessoas vão sofrer, pelo menos uma vez na vida, com algum tipo de dor nas costas. O problema pode afetar todas as faixas etárias, sendo que os tratamentos podem variar entre repouso, sessões de fisioterapia e, em casos extremos, até cirurgias.

O ortopedista Maurício Martelletto, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) e efetivo da Sociedade Brasileira de Coluna (SBC), diz que problemas na coluna podem ter um impacto significativo na qualidade de vida das pessoas.

“A coluna vertebral é uma estrutura fundamental do corpo humano, responsável por oferecer suporte e proteção ao sistema nervoso central. Além disso, a coluna vertebral desempenha um papel crucial na postura, equilíbrio e mobilidade”, destaca.

Segundo o especialista, as dores na coluna podem surgir por diversas razões, entre elas, má postura, lesões, esforço excessivo, menopausa, envelhecimento, obesidade além das condições médicas, como a hérnia de disco, escoliose, artrose, osteoporose, fibromialgia, dor lombar crônica, traumas.

“Sentir dor não é normal, porém nem todo mundo precisa de uma intervenção cirúrgica. Em alguns casos repouso, fisioterapia podem resolver, sugerindo apenas dores musculares. Geralmente após quatro semanas de dor, que podem se manifestar de diferentes formas, desde um desconforto persistente até dores intensas uma investigação mais profunda pelo médico é indicada para que se verifique a causa, havendo a necessidade de exames físicos e complementares”, alerta Martelletto.

Trabalhadores em home office tem que seguir alguns cuidados para evitar problemas

O ortopedista dá algumas dicas para evitar as dores na coluna:

Uso do celular

Nos dias de hoje é normal notar que boa parte das pessoas vive de cabeça baixa com o celular na mão. Fazemos quase tudo pelo celular: compras, notícias, lazer, conversar com amigos. É importante lembrar que isso é totalmente prejudicial à saúde, uma vez que a pessoa ao ficar com o pescoço curvado para baixo causa enorme sobrecarga mecânica na coluna cervical.

O ortopedista diz que, quando for utilizar seu celular, a pessoa deve manter o pescoço reto e levar o celular até a altura dos olhos, para evitar uma sobrecarga na coluna cervical.

Home-office

No local de trabalho, muitas vezes os trabalhadores fazem pausas durante o dia, seja para ir ao banheiro, tomar um café ou só para “dar uma esticada nas pernas”. Mas, quando estão em casa, a percepção do ambiente pode ser diferente, e para quem ainda está trabalhando em home office, acaba se esquecendo de fazer essa movimentação.

Martelletto alerta que, quanto mais tempo sentado, mais sobrecarga mecânica na coluna, ou seja, mais dores nas costas. Mas há uma dica bem simples para evitar isso: durante a jornada de trabalho em casa, a pessoa deve colocar um lembrete no celular para acionar a cada 45 minutos ou 1 hora, para não se esquecer de fazer as pausas.

O médico diz que a escolha adequada da cadeira/assento é outro fator muito importante. Prestar atenção nos detalhes, na qualidade dos materiais e mecanismos internos. O produto precisa, por exemplo, ter regulagem de profundidade do apoio lombar, apoio regulável para cervical e para os antebraços, tanto na largura quanto no direcionamento, e ajuste para a altura.