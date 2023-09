Corte Pixie Ondulado: 8 Cortes de Cabelo Curto Mais Elogiados em 2023

Se você tem cabelo ondulado e deseja uma mudança de visual que leve ao cabelo curto, nada melhor do que as versões do corte pixie que favorecem todos os tipos de rosto.

Esta seleção de 8 cortes será perfeita para o seu cabelo em forma de S e você vai adorar!

1 - Corte Pixie Curly Romântico

Um corte curto, mas não exagerado, que lhe dará um volume muito favorecedor. Com um toque romântico e muito cool, o estilista deve adaptá-lo ao seu cacho. Aplique um produto que ajude a dar-lhe alguma densidade e que ajude a definir o cacho, e seque-o com difusor.

2 - Corte de cabelo pixie com franja

O pixie ondulado com franja longa é outra opção muito fresca e atual. Ideal se você está procurando por um cabelo com dimensão e movimento.

3 - Corte Pixie com as pontas para fora

Para obter um visual moderno, jovem e com movimento, recomendamos apostar no penteado Pixie com as pontas voltadas para fora. Você pode conseguir esse resultado usando algum produto que forneça textura e fixação aos cabelos.

4 - Corte Pixie Longo

Uma medida ideal se for a primeira vez que você está cortando o cabelo. O melhor deste corte é que não requer muita manutenção; o crescimento costuma ser muito equilibrado. Não requer muito produto e também não é necessário que o seque completamente, a menos que queira muito volume; nesse caso, você terá que secar muito bem.

5 - Corte Pixie com efeito molhado

Também adoramos a ideia de usar o pixie ondulado com efeito molhado. Este penteado é ideal para eventos, casamentos e ocasiões especiais.

6 - Corte Pixie Mullet

Esta mistura de pixie e mullet é uma das tendências que veremos em 2022. Para esse corte é necessário ser um pouco mais ousado, curto na parte frontal e mais longo e escalado na parte de trás. É ideal se você não se atrever com o pixie muito curto na nuca.

7 - Corte de cabelo pixie assimétrico

Um corte muito fresco e jovial. Muito curto em um dos lados e atrás, enquanto na parte de cima e em um dos lados, o cabelo é muito mais longo e escalado. As ondas foram feitas com um rizador médio, fornecendo o volume certo.

8 - Corte Pixie Cacheado

Sexy, muito favorecedor e confortável. O comprimento do cabelo da franja dará muitas opções para mudar o penteado, com um topete, algo mais liso e inclinado, com uma linha no meio ou sem linha.