Corte de cabelo em camadas e desfiado para 2023: as 5 tendências que favorecem o rosto e o estilizam

O corte de cabelo em camadas e desfiado tem uma capacidade de estilizar única, pois realça as linhas do rosto.

Pode ser usado em cabelos longos, médios e curtos, o que torna a sua versatilidade encantadora.

É fácil de pentear e lidar, seja com ondas suaves, em coques altos, com cachos definidos ou em um liso puro.

Estes 5 estilos dão uma ideia de como este corte favorece qualquer tipo de rosto.

Corte de cabelo em camadas e desfiado em uma longa mecha

A modelo americana Taylor Hill é a inspiração para dar vida a essas longas madeixas retas. São vistas quatro camadas desfiadas: a primeira chega até o queixo, perfeita para realçar as linhas do rosto, especialmente se for de silhueta oval.

Corte de cabelo em camadas e desfiado em cabelo longo liso

Se houver algo que amamos no corte de cabelo em camadas e desfiado é o seu poder camaleônico. Hoje pode exibir um bob com cachos desarrumados e amanhã uma longa trança completamente lisa. Emily Ratajkowski é o exemplo perfeito disso. Ela desfilou com um acabamento ondulado e também com aquele liso. Sua escolha mostra suaves camadas, alcançando um efeito com mais volume.

Corte de cabelo em camadas e desfiado em um cabelo médio

A modelo italiana Monica Bellucci exibiu o corte com um longo midi. As camadas começam nas maçãs, como se fosse um longo cabelo repartido, e desaparecem suavemente. É ideal para todos os tipos de rosto, além de liberar elegância.

Corte de cabelo em camadas e desfiado em mechas de corte em V

Hojeong Jung e seu espetacular corte de cabelo em camadas e desfiado, mostraram como as mulheres com cabelo terminando em 'V' poderão ter um novo visual sem recorrer a mudanças drásticas. Basta apenas um franja aberta e diversas camadas desbotadas.

Corte de cabelo em camadas e desfiado em cabelos curtos

Scarlett Johansson e a estética de seu cabelo curto cativarão esta e as próximas temporadas. Mas, o que nos traz até aqui é a forma como ela pentea e modela suas camadas, aquelas que com um acabamento desfiado alcançam esse degradê único.