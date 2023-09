Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 24 a 30 de setembro de 2023

Mais uma semana está começando e é preciso finalizar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Procure nas pessoas ao seu redor aquele ser que te valoriza e vai te dar o amor que você tanto sonha. Isso o ajudará a encontrar compreensão e generosidade em seu coração.

Touro

Sua atitude positiva fez com que as mudanças que você precisava gerar para seguir em frente acontecessem com muita facilidade e você alcançasse a prosperidade desejada. Assuma tudo o que vier no futuro com a generosidade.

Gêmeos

Existem mudanças que são necessárias na vida para avançarmos para o futuro. O medo nos invade, mas você assume que isso significará melhorias na sua vida e muito sucesso. Você tem o dom da sabedoria para tomar as decisões certas.

Câncer

Você passou por momentos muito difíceis com sua saúde, mas já está nessa fase de melhorar e seguir em frente com energia positiva e boa disposição. Alcance seus objetivos.

Leão

Às vezes pensamos que lamentar o que fazemos não é a coisa certa, mas depois disso sempre é possível corrigir nossos erros e seguir em frente com o coração tranquilo.

Virgem

Você tem que tomar decisões que irão movimentar sua vida, mas elas são necessárias porque irão ajudá-lo a alcançar harmonia, paz e sucesso.

Libra

Você já tomou a decisão de ir e algumas pessoas ficaram tristes. Deixe-os saber que será para o seu bem e para o bem de todos ao seu redor, para que mudem de ideia.

Escorpião

Você inicia uma nova etapa em sua vida para alcançar com sucesso em cada um dos desafios que estabeleceu para si mesmo. A luz divina pegará na sua mão quando você tiver medo de enfrentar obstáculos.

Sagitário

Você tem uma personalidade maravilhosa, é generoso e gentil, por isso não permita que o rancor e a maldade dos outros o afetem. Saiba dar o passo para o seu futuro.

Capricórnio

Os obstáculos que você encontrou no caminho para o sucesso são lições de vida para não perder a humildade e o amor. Tenha forças e evite que o ego invada o seu coração.

Aquário

Você não está no seu melhor momento para tomar decisões, então com paciência e tolerância espere o tempo lhe dar o sinal para agir.

Peixes

A vida reserva coisas maravilhosas para você seguir em frente, mas com generosidade, humildade e amor pelos seus entes queridos.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!