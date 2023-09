Carolina Herrera revela a cor que deve ser evitada para não parecer “aborrecida”

Carolina Herrera conseguiu impor suas próprias tendências que não conhecem o passar do tempo com seus estilos clássicos, elegância e glamour. Aos 84 anos, a famosa estilista venezuelana ainda é tendência por seus looks que inspiraram muitas mulheres a serem belas, especialmente aquelas com mais de 40 anos.

Carolina Herrera deixou conselhos de moda imutáveis ​​durante toda a sua carreira, especialmente para mulheres de 40 anos

A empresária venezuelana é reconhecida mundialmente por ter alguns mandamentos imutáveis quando se trata de moda e estilo. “Nada envelhece uma mulher mais do que tentar parecer ainda jovem”, disse Carolina Herrera em uma de suas entrevistas.

A célebre estilista pensa que as mulheres com 40 anos ou mais deveriam melhorar sua imagem para “envelhecer com graça”, até mesmo mudar seu estilo e hábitos de vestuário para se harmonizar com o passar dos anos.

Carolina Herrera criou algumas regras muito polêmicas ao longo dos anos: "Uma mulher deve envelhecer com graça e não tentar parecer uma idade que não tem, ou ela vai parecer ridícula. Vejo muitas mulheres na rua e por trás parecem muito bem com seu cabelo longo e saias curtas. Mas quando se viram, ahhhh, são velhinhas!"

Por isso, centenas de mulheres seguem suas regras como se fosse uma lei e, recentemente, Carolina Herrera revelou um de seus conselhos mais polêmicos e que trata sobre uma cor específica.

Carolina Herrera Anthony DelMundo / Getty Images (Anthony DelMundo/Getty Images)

No armário de toda mulher, existem peças básicas que ajudam a vestir para qualquer ocasião e geralmente são de cor branca, bege ou preta. No entanto, Carolina Herrera aconselhou não usar algumas dessas tonalidades durante o dia, especialmente para mulheres com mais de 40 anos, pois isso daria uma vibração negativa para a pessoa.

Carolina Herrera: “Todos vestem preto e isso é chato”

“À medida que as mulheres envelhecem, elas se sentem seguras se vestindo de preto. Mas durante o dia, o preto é muito entediante. Torna-se como um uniforme. Todos vestem preto e é chato. Não me importo com o preto para a noite, um vestido preto é fantástico, mas durante o dia, eu gosto de usar algo de cor. É muito mais favorecedor”, afirmou Carolina Herrera.

Por isso mesmo, a famosa estilistas recomendou aos seus seguidores, especialmente às mulheres de 40 anos, que usassem roupas coloridas durante o dia, pois pareceriam mais vivas e cheias de vida.