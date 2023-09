Reprodução - One Day (Focus Features)

As pessoas podem passar pelas mais diversas fases na vida, inclusive algumas que podem ser um pouco egoístas quanto os sentimentos e os desejos.

Confira os signos que passam por fases egoístas no amor:

Áries

Muitos dos nascidos sob este signo se apaixonam num piscar de olhos e apesar de intenso, o sentimento pode ser muito fugaz. Para conquistar, deslumbram e enfeitiçam, mas sabem rejeitar sem remorso se estão em uma fase que não querem nada sério. O egoísmo vem das promessas desmedidas que podem acabar fazendo apenas por algo de momento.

Gêmeos

São conquistadores delicados e que fazem conexões mentais bastante profundas. No entanto, sua fase mais livre também pode ser egoísta, pois ele não se importa em deixar que um romance passa rapidamente a ser apenas uma amizade, sem tanto drama e explicações. Quem cultivou sentimentos na conexão pode se arrepender ao ver que tudo foi só uma aventura.

Escorpião

O escorpiano se entrega completamente e é muito apaixonado, mas ele também passa por fases mais egoístas, nas quais quer matar apenas seu desejo e faz de tudo para isso. Promessas e carinhos podem acabar da noite para o dia se ele perceber que aquilo que não é bem o que deseja, por mais envolvido que o outro esteja.

Sagitário

Esse signo pode passar por fases em que adora diversos relacionamentos mais curtos e superficiais do que algo sério. No entanto, ele tem muito potencial para se conectar e encantar as pessoas, o que promete decepções e “propostas de amizades” coloridas que podem confundir os mais apaixonados.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!