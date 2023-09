Os anjos revelam para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O oráculo dos anjos “O propósito da vida” pode trazer palavras e reflexões poderosas sobre o caminho que cada signo do zodíaco deve seguir.

Confira a seguir a mensagem para Leão, Virgem, Libra e Escorpião:

Leão

Você sente que as energias negativas das pessoas ao seu redor o consomem. Não, você é mais forte que isso e seguirá em frente com amor e generosidade.

Virgem

Você é corajoso e conseguiu superar momentos de grande dificuldade. O que acontece hoje não pode enfraquecer você. Tome decisões com firmeza, pois o anjo estará ao seu lado para lhe dar forças.

Libra

Suas emoções estão desequilibrando sua vida, mude de atitude e reflita que tudo o que acontece tem um propósito de te fortalecer. Um anjo estará ao seu lado para que você siga em frente.

Escorpião

Você se sente entre uma rocha e uma posição difícil, não permita que as energias do mal e do ressentimento o invadam. Cure o seu coração e tire o passado de sua vida.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!