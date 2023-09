Corte clavicut 2023: 7 cortes de cabelo antienvelhecimento que favorecem todas as mulheres

Como o nome indica, o clavicut é um corte de cabelo com comprimento até a clavícula. Isso significa que o comprimento depende do tamanho do pescoço de cada pessoa.

Ele tem como vantagens que não requer muita manutenção, é muito versátil, combina com a maioria dos rostos e é um dos cortes de cabelo que rejuvenescem.

Se você quiser um corte jovem, este corte pode lhe dar uma imagem rejuvenescida e leve, então experimente alguns destes 7 estilos.

Corte de cabelo clavicut para cabelos com muito volume

Trata-se de cortar camadas finas assimétricas nas pontas do cabelo com o objetivo de remover o excesso de cabelo e dar leveza ao penteado e muito movimento. Funciona muito bem para quem tem as pontas danificadas, mas não quer perder completamente o comprimento do cabelo.

Cortar clavicut com ondas

O corte clavicut tem a altura perfeita para fazer algumas ondas desarrumadas e conseguir que pareçam clássicas, mas naturais ao mesmo tempo. Além disso, você não levará muito tempo para fazê-las.

Corte clavicut reto nos ombros

Como já vimos, a altura a que o corte clavicut chega é até as clavículas, por isso as pontas coloridas e os efeitos de cor, ficam muito mais bonitos com este corte.

Corte clavicut com franja

Se você gosta de usar franja, esse corte tem a altura perfeita para acompanhá-la e você pode pentear liso, enrolado, com ondas ou até preso.

Clavicut com cachos enrolados

Os cachos ficam muito mais leves e com movimento com um corte na altura do osso do pescoço, e continua sendo o suficientemente longo caso prefira usar o cabelo amarrado às vezes.

Corte clavicut liso

Se o seu cabelo é tão liso que, quando você faz ondas, elas duram no máximo duas horas, com este corte você conseguirá dar muito mais vida e movimento. Além disso, você pode pentear a qualquer momento.

Corte clavicut com efeito de olho de tigre

Os reflexos tiger eye são pensados especialmente para cabelos escuros e são mechas em tons de café e dourado sobre uma base muito escura como chocolate ou preto. Estas mechas irão trazer luz e movimento aos cabelos escuros.