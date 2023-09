Como saber se o cabelo curto ficará bem em você: o truque infalível que te ajudará a descobrir

O cabelo curto é um estilo que nunca sai de moda e existem muitos cortes que você pode experimentar e estão na moda, como o long bob, bob ou pixie cut.

No entanto, não beneficia todos os tipos de rosto, e é um passo muito arriscado que às vezes você dá e depois se arrepende porque não gosta do resultado e sente saudades do seu longo cabelo.

Mas há boas notícias, pois existe um truque muito fácil para determinar se o cabelo curto combina com o seu tipo de rosto, para que possa cortá-lo com muito mais confiança. Compartilhamos com você!

Esta é a dica fácil e rápida para saber se o cabelo curto ficará bem em você

Cada tipo de rosto, oval, diamante, alongado, redondo ou retangular tem suas medidas e, com isso, você pode determinar se o cabelo curto ficará bem em você.

O que você deve fazer é se colocar diante do espelho, colocar um lápis horizontalmente no queixo, e desenhar uma linha desde a parte inferior do rosto até a orelha.

Ao fazer isso, observe o ponto onde as duas linhas se encontram e faça uma pequena marca, depois meça a distância da orelha e o ponto marcado e se der menos de 5,7 centímetros, então o cabelo curto ficará maravilhoso.

Se a medida te der mais do que isso, então é melhor não arriscar, pois não vai ficar tão bom, mas se você for uma garota ousada e não tem medo de experimentar essa mudança, você pode fazer o corte sem problemas, ouse sem medo.

Você pode experimentar cortes de cabelo como bob angular se tiver o rosto oval, camadas se tiver um rosto em forma de coração, long bob se o seu rosto for quadrado, pixie se tiver o rosto redondo e lob se for alongado, são algumas opções que estão na moda.