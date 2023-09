Tarot: as mensagens que chegam para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes Foto ilustrativa

Entramos em mais um sábado e para encerrar a semana da melhor maneira te convidamos a ver qual a mensagem das cartas do tarot para o seu signo. As revelações são para as pessoas de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Se você tinha dúvidas sobre se aventurar e fazer uma viagem, Sagitário, saiba que as cartas apontam que este é o momento ideal, então, aproveite o fim de semana.

Com respeito ao campo amoroso, você finalmente deve conhecer alguém especial e não deve ter medo de se abrir. Os astros e a energia do universo estão ao seu lado.

Capricórnio

Já Capricórnio, deve se sentir um pouco sufocado neste fim de semana, o que ressalta a importância de dar uma parada e descansar, além de cuidar de seu bem-estar emocional. Busque alternativas para seguir, mas não se desespere em nenhuma hipótese.

Aquário

Hora de refletir sobre sua vida, Aquário, e tomar algumas decisões importantes que há certo tempo vem postergando. Este é o momento ideal para fazer mudanças e definir novas metas em sua jornada.

Quando falamos sobre a vida pessoal, você terá que lidar com alguns conflitos, mas respire fundo e tente pacificar a situação.

Peixes

Você estará com uma energia positiva dominante nesse início de fim de semana, Peixes, o que ressalta um excelente momento para avançar em certos projetos de sua vida. Confie em sua intuição e não tenha medo de se abrir para coisas novas.

