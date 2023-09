Tarot: as mensagens que chegam para Leão, Virgem, Libra e Escorpião Foto ilustrativa - Pexels -RODNAE Productions

Entramos em mais um sábado e para encerrar a semana da melhor maneira te convidamos a ver qual a mensagem das cartas do tarot para o seu signo. As revelações são para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Assim como revelado para outros signos, a pessoa de Leão também será dominada por uma energia bastante positiva neste novo dia, o que contribui com uma ótima oportunidade para tirar planos do papel tanto na vida pessoal quanto no aspecto profissional. Não tenha medo de se arriscar e provar coisas novas.

Virgem

Você sentirá uma sensação de sufoco neste novo dia, Virgem, o que indica que é hora de pisar no freio e encontrar um tempo para relaxar e cuidar de si.

E, como nem tudo na vida é fácil, você precisará respirar ainda mais fundo porque podem surgir conflitos no campo profissional.

Libra

Há muita harmonia prevista para a sua vida, Libra, então é hora de tomar decisões importantes e avançar em projetos que estão parados há tempos, combinado?

Com respeito à vida pessoal, você se sentirá mais sentimental do que nunca, então aproveite este momento para criar uma maior conexão com seus entes queridos.

Escorpião

Você pode se sentir um pouco inseguro neste novo dia, Escorpião, mas não se desespere e lembre-se que nem todos os dias são perfeitos e fáceis. Acredite que é apenas uma fase e que ela vai passar.

Por fim, oportunidades podem surgir no campo profissional, mas você deve pensar bem antes de tomar uma decisão.

