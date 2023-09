O que você vê primeiro na imagem pode indicar se está mais focado no amor ou no trabalho (Reprodução/Divulgação)

A fim de auxiliar no exercício de entender como uma pessoa pode pensar, os testes perceptivos e ilusões de ótica são excelentes caminhos utilizados. Ainda que não seja um medidor preciso, auxilia na busca pela compreensão.

Uma imagem viralizou no India Times, na qual responde a um teste cognitivo, a fim de buscar e avaliar a percepção dos participantes. Assim, é possível apontar aspectos importantes sobre a forma com que pensam.

Abaixo você confere uma imagem que poderá ajudá-lo a entender se está mais focado no trabalho ou no amor. Isso vai depender da figura com a qual se deparou primeiro. Veja:

O que você vê primeiro na imagem pode indicar se está mais focado no amor ou no trabalho (Reprodução/Divulgação)

Descubra a mensagem que sua percepção deseja te passar

Após observar as imagens azul e amarela com atenção, perceberá a presença de uma mulher com os lábios abertos ou um galo. Ambas impressões iniciais podem apontar pensamentos diferentes.

Você viu o galo: Isso significa que você não está em busca do amor neste momento por um motivo específico. Seu objetivo é alcançar um sucesso fora do campo amoroso. Pode envolver desafios de trabalho, pessoais ou qualquer outro tipo.

Você viu uma mulher com os lábios abertos: Caso sua primeira impressão tenha sido de uma mulher de perfil, isso significa que existe uma personalidade reservada, tímida e bem tranquila. Ainda assim, você espera encontrar o amor da sua vida um dia. Contudo, você costuma ser uma pessoa humilde e aprecia a solitude, gosta de ficar sozinho e por isso tem dificuldade em encontrar a pessoa que deseja.

Apesar de não ser um teste preciso e ditador da verdade, ele pode te auxiliar como certo tipo de parâmetro de identificação, a fim de descobrir qual é o ponto de foco mais vibrante em sua mente: o amor ou o trabalho.