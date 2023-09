Desprezo pela foto do Príncipe Harry e Meghan Markle foi ‘o anúncio de que a realeza estava contra eles’

O Príncipe Harry e Meghan Markle vivem em controvérsia - principalmente após a declaração bombástica revelando que eles iriam deixar o cargo de membros da realeza, chocando o mundo.

Aconteceu há mais de três anos, quando eles disseram que estariam se esforçando para se tornarem financeiramente independentes e construiriam uma nova vida na América. Seguiram-se semanas de especulações de que nos bastidores o casal estava descontente com a vida atrás dos muros do palácio. Na verdade, um documentário da ITV no final de 2019 apresentava uma Meghan emocionada admitindo suas lutas.

E afirma-se num livro que a decisão final que provou ser o catalisador da decisão de abandonar a firma veio depois de uma fotografia especial ter sido divulgada no início de 2020 pelo Palácio de Buckingham. A foto encantadora mostra a falecida rainha orgulhosamente ao lado de seus herdeiros, o agora rei Charles, o príncipe William e o príncipe George.

Tirada na Sala do Trono do Palácio de Buckingham, não só foi uma fotografia instantânea para o álbum de família, como também apresentou claramente o futuro da Monarquia Britânica. No entanto, de acordo com sua biografia não autorizada, Meghan: A Hollywood Princess, o autor Andrew Morton afirma que a foto fez Harry e Meghan questionarem sua posição.

Ele escreve: “O casal real suspeitava que toda a instituição estava conspirando contra eles. Como eles viam, as evidências estavam ao seu redor. As evidências eram claras: o futuro da monarquia estava garantido, com ou sem Meghan e Harry. "

Imagem: Ranald Mackechnie via Getty Images A foto foi divulgada no início de 2020 da Rainha e seus três herdeiros

Poucos dias após a foto ser divulgada, Meghan e Harry chocaram o mundo ao compartilhar um status nas redes sociais dizendo que estavam se afastando de seus cargos seniores. Afirmando que passaram “muitos meses” a refletir sobre a decisão, explicaram que planeavam “descobrir um novo papel progressista dentro da instituição” ao mesmo tempo que se tornavam financeiramente independentes.

Passados mais de três anos, muita coisa mudou para a Família Real - principalmente causada pela morte da falecida Rainha. No entanto, uma coisa que permanece é o relacionamento difícil entre Harry, Meghan e seus parentes reais. A relação entre William e Harry têm sido tensa há muito tempo, apesar da proximidade na juventude.

Diz-se que as consequências começaram antes do casamento de Harry com a ex-estrela de Suits, a Duquesa de Sussex, com o duque acusando William de ser esnobe com sua noiva. Mas a situação piorou depois das acusações que Harry fez publicamente contra seu irmão em duplas revelações: seu livro de memórias, Spare, e seu documentário na Netflix.

Em sua autobiografia, lançada poucos meses após a morte de Elizabeth II, Harry acusou William de atacá-lo fisicamente e empurrá-lo para uma tigela de cachorro em uma briga por causa de Meghan. Harry e Meghan, em sua série Netflix dois meses após a morte da rainha, alegaram que o Palácio de Kensington mentiu para proteger William quando emitiu um comunicado negando a história de que ele havia intimidado Harry para fora da família real.

Harry também escreveu sobre como Charles implorou aos seus dois filhos durante uma reunião tensa em Windsor logo após o funeral do príncipe Philip, o falecido duque de Edimburgo, dizendo: “Por favor, rapazes. Não faça dos meus últimos anos uma miséria”.

