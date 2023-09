5 truques de maquiagem para obter lábios mais volumosos: você não precisa mais recorrer ao botox ou cirurgias

Maquiagem Você pode conseguir lábios volumosos com estas dicas de maquiagem (Pixabay/Pexels)

Conseguir lábios grossos e sexy é possível sem recorrer ao botox ou mesmo a cirurgias estéticas, basta saber alguns truques e dicas de maquiagem.

Os lábios grossos estão na moda, e famosas como Kylie Jenner, Khloé Kardashian e Angelina Jolie os possuem, mas elas recorreram ao botox, e algumas delas até confessaram se arrepender.

Por isso, ensinamos a forma mais simples, prática e menos arriscada de conseguir lábios mais grossos e carnudos apenas com maquiagem.

Formas de conseguir lábios mais grossos e carnudos com maquiagem, sem recorrer ao Botox

Sombra falsa no lábio

Você pode conseguir lábios mais grossos e carnudos fazendo uma sombra falsa abaixo dos lábios com um delineador marrom escuro.

Apenas precisa desenhar uma pequena linha diretamente abaixo do lábio inferior, e depois esfume de forma suave para criar um efeito de maior volume.

Escolha um batom com acabamento brilhante

Um dos truques para se maquiar é usar batom com brilho, pois a luz reflete e cria a ilusão de lábios mais grossos.

Além disso, é importante que você escolha tons de nude ou rosa, para adicionar volume, e evite tons escuros, pois eles afinam.

Aplique base nos lábios

Você também pode aplicar base nos lábios, primeiro no superior e depois no inferior, e preencha seus lábios com o batom que preferir.

Isto dará uma ilusão de maior volume e te dará o look que tanto desejas de uma forma muito simples.

Delinear os seus lábios

Outro truque muito simples é delinear os lábios com um delineador da mesma tonalidade do batom e, em seguida, preencher com o batom.

Com isso, você terá um efeito de lábios mais grossos e parecerá mais sexy e bonita de forma muito fácil.

Efeito degradê

Também pode dar volume aos lábios aplicando o batom no centro e, em seguida, espalhando-o para os lados e extremos, conseguindo um degradê natural.

Isso fará com que os lábios pareçam mais grossos sem muito esforço, e dará um toque sexy e elegante ao seu visual.