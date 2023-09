Relacionamento: 7 questões que vão te ajudar a entender se você aprecia a vida

Existe uma grande importância em reconhecer as coisas boas já vividas. É comum ouvir falar em relacionamentos familiares, amizades e amorosos, mas às vezes a relação com a vida no geral passa despercebida.

Claramente, é impossível ignorar as más experiências, agir como se elas não existissem e tentar extrair coisas boas de lá. Isso é até mesmo perigoso para trazer uma falsa sensação de felicidade. No entanto, é importante trazer aquilo que realmente te faz bem à valorização.

“Mais de duas décadas de pesquisas mostraram-nos o poder da gratidão e valorização na promoção do bem-estar, da saúde e da positividade nas nossas relações”, escreve o psicólogo Stephen Joseph, ao portal Psychology Today. “Encontre uma maneira que funcione para lembrar a você regularmente de não se deixar apanhar nas coisas irritantes do dia a dia, mas em última análise triviais. Mantenha-se apreciador das coisas boas e verdadeiramente importantes na sua vida.”

7 questões que vão te ajudar a entender se você aprecia a vida

Saber se você aprecia a vida não significa que as situações enfrentadas sempre serão como um mar repleto de rosas sem espinhos. Diferente da positividade tóxica, quando não se reconhece o lado ruim, apreciar o viver está ligado com a boa experiência de reconhecer as coisas boas presentes e ressaltar aquilo que se configura como mais importante.

Extraído da mesma fonte, abaixo você confere sete tipos de questionamentos capazes de ajudá-lo a entender se existe um apreço pela vida.