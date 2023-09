Quer ter uma pele de porcelana aos 40? Como preparar uma máscara de café e mel para disfarçar as rugas

Todas as mulheres desejam ter uma pele sem rugas, macia e lisa aos 40 anos, e para isso nada melhor do que um bom cuidado com a pele, um estilo de vida saudável e uma boa máscara.

Não precisa comprar produtos caros demais, você pode preparar uma máscara maravilhosa em casa, que leva poucos ingredientes e lhe dará uma pele perfeita, brilhante e fresca.

O café é o ingrediente principal desta máscara caseira que muitas coreanas aplicam nos seus rostos e faz parte das suas rotinas de beleza e vamos te ensinar como preparar.

Máscara de café e mel para alcançar uma pele de porcelana aos 40 anos ou mais

Para esta máscara, você só precisa de três ingredientes, uma colher de sopa de mel de abelha, um quarto de xícara de café moído e uma clara de ovo.

E o melhor é que prepará-la é muito simples: basta colocar todos os ingredientes em um recipiente, misturar até que a massa fique uniforme e pronto, você pode proceder a usá-la.

Aplique-a em seu rosto e deixe agir por cerca de 20 minutos para um ótimo resultado, e então lave com bastante água, você verá os resultados desde a primeira vez.

O ideal é fazer este procedimento duas vezes por semana, à noite, e gradualmente você verá como sua pele ficará linda, iluminada e mais lisa.

Dicas de Beleza das Coreanas

Coreanas são um referencial de beleza e têm cuidados extremos com suas faces, o que lhes permite retardar as rugas e parecer com 20 anos.

Entre os seus conselhos de beleza está fazer uma dupla limpeza, uma pela manhã e outra à noite, nunca dormir com maquiagem e exfoliar o rosto a cada 7 ou 8 dias, algo que também pode seguir e praticar.

Certamente, não se esqueça de sempre usar protetor, que é vital para elas, e com esta máscara, terá uma rotina de beleza perfeita, que lhe dará a pele que deseja.