Que estilos de cabelo diminuem sua idade aos 40: Shakira mostra os 3 tipos que você deve experimentar

Shakira estreará nesta quarta-feira, 20 de setembro, seu novo tema El Jefe e já surpreendeu com seus looks e outfits inovadores e diferentes.

E é que a famosa tem usado o seu cabelo solto e com ondas lindas e perfeitas ou liso nos seus últimos vídeos, mas desta vez ela mostrou looks diferentes.

O melhor é que esses looks ou formas de usar o cabelo são perfeitos para que as mulheres com 40 anos experimentem para sair de sua zona de conforto e parecerem espetaculares.

Shakira mostra 3 estilos de cabelo que as mulheres de 40 anos devem experimentar para sair do comum

Cabelo natural e tranças

Um dos looks que Shakira usa com muita elegância e estilo e que você pode copiar é deixar seu cabelo natural, com ondas leves e adicionar algumas tranças.

O melhor é que para conseguir este visual não levará muito tempo e te ajudará a parecer mais jovem, parecendo fabulosa.

Cabelo cacheado

O cabelo cacheado parece espetacular e é uma forma de sair da sua zona de conforto e ainda parecer natural e linda, como Shakira provou em seu novo vídeo.

A famosa aparece com ondas marcadas e naturais, quase exibindo seu cabelo naturalmente, e você pode conseguir isso aplicando cremes e enrolando seu cabelo, sem precisar usar modeladores.

É um visual muito fresco, confortável e fácil de conseguir que te dará anos a menos e te fará parecer espetacular.

Shakira A cantora usou o cabelo cacheado e lançou moda (@shakira/Instagram)

Trancinhas

Outra aparência que a famosa usa neste novo vídeo são trançinhas, um estilo bastante inovador e arriscado, que a faz parecer moderna e relaxada.

Embora seja um estilo que já foi visto antes, Shakira trouxe-o de volta e prova que é ideal para sair da zona de conforto e se ver linda e diferente.