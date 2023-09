Qual cor de unhas fica melhor em mãos brancas? 3 designs charmosos e elegantes 2023

Existem tons de esmalte para cada gosto e pessoa, então se você se perguntar qual cor de unhas fica melhor em mãos brancas os especialistas terão várias respostas.

Se você é fã de cores vivas, alegres e com um toque de neon, você está com sorte hoje, pois o contraste gerado é muito bonito e chamativo, então não se limite a combinar.

Qual cor de unhas fica melhor em mãos brancas?

Unhas vermelhas

É uma das tonalidades mais sensuais e bonitas de todas, que fica maravilhosa nas mãos brancas. Une dois elementos tradicionais e transforma-os em algo incrível, dando uma reviravolta às típicas francesas aborrecidas, para que fiquem mais sexy e ousadas. Servir-te-ão em compromissos diurnos, mas também para encontros românticos à noite.

Tie-Dye

Depois de se tornarem um fenômeno em 2020, três anos depois eles retornam como uma das melhores cores de esmalte para mãos brancas. Porque sim, você não precisará escolher apenas um, mas sim combiná-los de forma criativa e especial.

É uma forma mais artística de misturar suaves degrade que parecem muito bonitos e o melhor desta opção é que você pode escolher as tonalidades pastel da sua preferência e montar o tie-dye (tingimento artístico) que você planejar de acordo com o que você tem no seu guarda-roupa.

Flores minimalistas

Por último, não podemos esquecer que as flores sempre estiveram muito presentes entre as tendências de design porque combinam com tudo. Inclusive com bases lisas de cores vibrantes, como rosa, fúcsia, roxo e similares, que, aliadas a flores delicadas, de traços finos, servirão como aquele detalhe diferente que chama a atenção para as suas mãos em qualquer um dos looks que você usar.