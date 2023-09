Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Confira quais são:

Sagitário – Cartas 1 e 3

Hora de saber quando ir embora e se libertar de sentimentos que já não fazem mais bem ou simplesmente estagnam a sua vida. É momento de renovar as energias.

Capricórnio – Cartas 25 e 19

Não se deixe mais magoar pelas atitudes irresponsáveis ou vícios dos outros. Chegou a hora de focar no seu crescimento e desenvolvimento, deixando de perder tempo com quem não o valoriza.

Aquário – Cartas 15 e 6

Viagens, mudanças de vida e boas notícias estão em seu caminho. Abrace as novas oportunidades com coragem e aproveite as chances porque muitas delas podem ser únicas.

Peixes – Cartas 16 e 30

As alegrias e comemorações chegam por meio da boa sorte. Abra as portas para se destacar e ganhar aquilo que sonha, pois é hora de tomar iniciativas caminho a abundância.

