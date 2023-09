Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Confira quais são:

Áries – Cartas 3 e 32

Cuidado com traições ou problemas envolvendo terceiras pessoas dentro da sua casa. Saiba bem quem frequenta seu lar.

Touro – Cartas 5 e 14

A sorte virá em forma de um grande amor ou grande aliança que marcará a abundância em sua vida crescendo cada vez mais e dando frutos importantes.

Gêmeos – Cartas 22 e 29

Sociedades e negócios chegando em sua vida com uma boa energia. A vitória será sua, mas é importante ter foco e sabedoria no trabalho ou ao tomar as decisões.

Câncer - Cartas 8 e 10

Alguns imprevistos podem complicar um pouco a sua vida e é preciso estar preparado para lidar com tudo usando sua criatividade, sabedoria e estratégia.

