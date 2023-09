Mechas balayage para morenas: o cor de cabelo perfeito e que mais te rejuvenesce

As mechas balayage tiveram sua origem na década de 70, especificamente na França. É uma técnica que, como o nome em francês indica, consiste em “varrer” a tinta ao longo do cabelo e à mão para clarear os cachos até chegar às pontas. É um tipo de mechas que começa na metade da cabeça, mas nunca na raiz.

Mechas Balayage: a técnica ideal para peles morenas que querem diminuir a idade

As mechas balayage continuam sendo uma das tendências mais usadas atualmente e existem inúmeras maneiras de usá-las, pois podem ser adaptadas de acordo com o cabelo: comprimento do cabelo, tipo de corte, cor natural do cabelo ou desejado. As mechas balayage para mulheres morenas são uma das mais solicitadas nos salões de beleza devido ao acabamento natural que consegue iluminar o rosto.

Esse tipo de mechas consegue proporcionar muito volume e movimento aos cabelos, além disso, pode-se dizer que é uma espécie de contouring para o cabelo, pois tenta brincar com os contrastes para iluminar certos pontos. Na verdade, uma das vantagens mais notáveis é que não precisa de muita manutenção, devido à cor não ser muito forte.

As mechas balayage favorecem muito às morenas que buscam ter luminosidade com tons, como avelã ou caramelo

Alguns dos tons mais solicitados nos salões de beleza são o caramelo ou a avelã, especialmente para as mulheres morenas, pois conseguem trazer muita luz ao rosto. Estes tons dão toques leves de luz e muito sutis na hora de fazer as luzes pela primeira vez.

O tom caramelo é um dos principais favoritos para morenas. Peles morenas são as mais favorecidas na hora de procurar dar luz, pois conseguem definir o rosto, além de rejuvenescê-lo.