Kate Middleton não pode receber presentes, além de três coisas comuns que toda mulher pode fazer, mas para ela é proibido

A princesa de Gales, Kate Middleton, é uma das mulheres da realeza mais simples e que conecta com o povo britânico, por isso consegue se conectar com eles como Lady Di fez.

A jovem chegou à família real e imediatamente soube se adaptar, roubando o coração de muitos com sua beleza, carisma, estilo e elegância.

No entanto, deve seguir regras muito rígidas impostas pela realeza, e desde o início ela as aceitou e até hoje as tem seguido, mesmo que isso signifique que ela deixe de fazer coisas que uma mulher comum possa fazer.

Kate Middleton: 4 coisas comuns que toda mulher pode fazer, mas ela é proibida

Não pode comer alho, cebola ou mariscos

Comer alho, cebolas e mariscos é algo que qualquer mulher pode fazer se quiser, mas Kate Middleton está proibida.

A princesa não pode consumir mariscos para evitar o risco de intoxicação, e também não pode comer alho e cebola para evitar mau hálito, pois ela precisa falar com muitas pessoas nos lugares que visita e não pode ter mau hálito, isso foi revelado pelo ex-chef pessoal da rainha, Darren McGrady.

Não pode receber presentes

Embora pareça insólito, a princesa de Gales não pode receber presentes de pessoas particulares que vivem no Reino Unido e que ela não conheça.

"Devem ser rejeitados quando houver dúvidas sobre a propriedade ou os motivos do doador ou o presente em si", diz uma das regras da realeza, e além disso, os presentes não podem exceder 175 mil libras.

Não pode usar diamantes à tarde

Todos nós podemos usar diamantes e qualquer tipo de joias que quisermos a qualquer hora do dia, mas para Kate Middleton é proibido usar joias de diamantes antes das 6:00 da tarde.

E é assim que, para a realeza, os diamantes são vistos como "de mau gosto e não são apropriados" para eventos diurnos, apenas noturnos, portanto, ela e nenhuma mulher da realeza pode usá-los.

Não pode dormir na hora que quiser

Embora pareça ilógico e estranho, Kate não pode ir para a cama antes do rei, pois é considerado de má sorte.

A princesa deve esperar que a rainha, ou neste caso o rei Charles, seu sogro, vá dormir primeiro, para então ela ir dormir.