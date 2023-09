Cabelos finos: como dar volume e brilho

Ter cabelos finos pode ser um desafio, mas com as dicas certas, é possível dar volume e brilho aos seus fios. Muitas pessoas com cabelos finos desejam alcançar um visual mais encorpado e cheio de vitalidade.

No artigo a seguir, vamos compartilhar algumas dicas práticas para transformar cabelos finos em cabelos deslumbrantes e cheios de vida. Acompanhe e saiba mais!

Como dar volume e brilho aos cabelos?

Escolha o shampoo e condicionador adequados

Freepik Lavagem correta dos fios (eugene barmin)

Comece escolhendo produtos de qualidade, formulados para cabelos finos. Opte por um shampoo que ofereça volume e um condicionador leve, que não pese nos fios.

Evite produtos pesados

Evite o uso excessivo de produtos capilares, como mousses e géis, que podem deixar os cabelos finos com aspecto pesado. Opte por produtos volumizadores específicos, que não comprometam a leveza dos fios.

Corte regularmente

Freepik Cortando os cabelos regularmente (FaustFoto)

Manter as pontas do cabelo saudáveis é essencial para dar a impressão de mais volume. Agende cortes regulares para evitar pontas duplas e manter a vitalidade dos fios.

Aprenda a técnica de escovação certa

Ao pentear os cabelos, use uma escova de cerdas naturais e faça movimentos suaves. Evite escovar os cabelos molhados, pois eles estão mais frágeis nesse estado.

Aposte em produtos para volume a seco

Sprays para dar volume são ótimas opções para dar uma aparência mais cheia aos cabelos finos. Aplique nas raízes e trabalhe com os dedos para criar volume.

Ter cabelos finos não significa que você está condenado a ter um visual sem graça. Com as dicas certas e os produtos adequados, é possível dar volume e brilho aos seus fios. Lembre-se de que a consistência é fundamental, e pode levar algum tempo para ver resultados significativos.

Experimente diferentes técnicas e produtos até encontrar a combinação perfeita para o seu cabelo fino. Com cuidado e paciência, você pode alcançar um visual deslumbrante e cheio de vitalidade.

Leia também:

Cortes Shaggy para cabelos finos em 2023: 10 estilos que trazem volume e rejuvenescem

Corte bob em camadas: 7 cortes de cabelo que rejuvenescem e estilizam o seu rosto em 2023