Relacionamento: parceiros manipuladores tentam acabar com sua autoestima destas 4 formas

De certo, relacionamentos de todas as esferas podem passar por momentos de complexidade, haja vista as diferenças individuais de cada um. Seja com amigos, familiares e, em especial, parceiros amorosos, de vez em quando as coisas não saem como esperado. No entanto, é preciso prestar atenção para não cair no campo da sabotagem e manipulação.

“Poucas pessoas são totalmente imunes aos efeitos do gaslighting porque suas táticas são altamente eficazes. Gaslighting é uma tentativa feita por alguém de incutir dúvidas em sua percepção da realidade. Pode se manifestar em qualquer relacionamento em que exista um desequilíbrio de poder - não apenas relacionamentos românticos , mas também relacionamentos com familiares e amigos, no trabalho, na área médica, na academia ou nas estruturas sociais como um todo”, explica a doutora Amelia Kelley ao portal Psychology Today.

“O objetivo de impactar negativamente as forças do ego e os valores pessoais causa confusão que torna difícil determinar quando o gaslighting está acontecendo”, complementa a especialista.

Leia mais:

Essa estratégia de manipulação, por parte de pessoas caracterizadas como ‘gaslighters’, pode acabar arruinando as vítimas de ‘gaslighting’, fazendo com que elas duvidem de si próprias em algumas áreas. Contudo, isso diz respeito a quem comete abusos e manipulação, sendo necessário se atentar aos sinais para não cair em suas ciladas.

Parceiros manipuladores tentam acabar com sua autoestima destas 4 formas

Não satisfeitos consigo mesmos, os manipuladores sempre encontram formas causar insegurança no próximo, a fim de se sentirem melhores. Extraído da mesma fonte, abaixo você confere quatro formas marcantes por que isso acontece: