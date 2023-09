O que significa sonhar com aranhas? Você tem que estar atenta

O que significa sonhar com aranhas? Tem que ficar alerta As aranhas tem muitos significados (Foto: Unsplash)

Ana Maria acordou assustada e cansada, como se tivesse correndo uma corrida de 100 metros rasos. Ela se lembrou de que estava sonhando que seu irmão a perseguia com uma aranha com pernas muito longas. Para ela foi horrível, pois ela tem medo do animal.

Os especialistas dizem que sonhos com aranhas é um dos mais comuns, e mesmo que se trate de um animal temido por muitos, isso nem sempre significa que algo ruim está acontecendo.

De acordo com o portal Psicologia Online, no mundo onírico aranhas simbolizam "criatividade e também agressividade". Quando aparecem em sonhos, elas podem estar relacionadas com novos projetos ou com problemas na nossa vida pessoal.

Tudo depende das circunstâncias em que você esteja com o animal no sonho, se for uma aranha grande pode ser um aviso de que você está sendo manipulado e que deve prestar atenção às pessoas ao seu redor.

Também seria um sinal de que estamos em uma situação de perigo e precisamos responder a ela.

Dependendo do tipo de aranha e da cor, existem diferentes significados e aqui vamos explicá-los:

Sonho com uma aranha de pernas longas

Esse sonho tem a ver com manipulação e geralmente representa um perigo que nos ameaça ou uma armadilha em que estamos caindo na nossa vida real.

Sonho com aranhas e teias de aranha

Os especialistas do mundo onírico asseguram que a teia simboliza "aspectos de dependência emocional, ilusões e domínio funcional". Este sonho significa que nos sentimos dependentes de alguém ou que estamos estressados porque alguém que depende demasiado de nós está nos sufocando.

A teia de aranha também representa um véu que nos esconde algo e nos impede ver com clareza.

Sonho com aranhas de diferentes cores

Não é necessário se apressar para alcançar aquelas metas que você se propôs.

Sonhar com aranhas estranhas

Uma aranha estranha em um sonho seria um símbolo de que você se sente estranho em uma determinada situação ou entre algumas pessoas. Seria um sinal de que você precisa voltar para sua zona de conforto.

Sonho com aranhas brancas

O branco é associado à paz e tranquilidade. “Por isso, sonhar com aranhas brancas pode ser devido a que você está em um momento em que já superou um problema ou resolveu uma preocupação, encontrando assim um equilíbrio e paz interior”, destaca a Psicologia Online.

Por outro lado, também poderia significar que você está conseguindo desejos que considerava praticamente impossíveis de cumprir.

Sonho com aranhas gigantes nos perseguindo

Grandes aranhas aparecem em sonhos quando somos conscientes de um perigo que nos ameaça. Pode ser que você esteja passando por um momento difícil ou que sinta que está mantendo uma relação tóxica com alguém de seu círculo próximo. Reflete sobre isso e tome as decisões certas.

Sonho com aranhas que picam

Isso simboliza que grandes mudanças estão por vir, seja no campo profissional, pessoal ou em qualquer outro âmbito. Também pode significar que você terá que lidar com alguns conflitos com outras pessoas ou mesmo com problemas de relacionamento.