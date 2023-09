Mudança de sorte no amor para 3 signos do horóscopo chinês essa semana

Com a energia da Lua Nova, alguns signos do horóscopo chinês podem passar por uma mudança positiva de energia no amor.

Rato

Signo dos nascidos nos anos de 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Alguns conflitos no trabalho e negócios são finalizados e isso o coloca em um caminho mais positivo e aberto para tocar assuntos pessoais, como a vida amorosa. Ao se sair bem de conflitos, a confiança fica em alta e é um bom momento para aproveitar as oportunidades amorosas.

Dragão

Signo dos nascidos nos anos de 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 e 2012

A coragem toma conta e é hora de usar a força de vontade e determinação para tomar decisões que lhes permitam resolver conflitos e aumentar seu sucesso na vida. Não é hora de esperar que os outros se movam, é você com sua liderança que fará com que cada situação siga seu curso. Tenha cuidado com o que você diz e com as atitudes, pois isso pode causar alguns problemas também. Você deve ter paciência e muita tolerância para colher os bons frutos.

Tigre

Signo dos nascidos nos anos de 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Muita determinação para atingir os objetivos agora, por mais diferentes que sejam. Precisamente estes dias serão repletos de desafios que você terá que enfrentar se quiser crescer. Seja prudente nas atitudes e também na administração de dinheiro para poder economizar em investimentos no futuro. Seu caráter não permite que você tenha uma comunicação fluida, por isso tenha muita calma para poder trazer harmonia ao lar.

