Melhores amigas de 81 anos viajaram pelo mundo em 80 dias

Ellie Hamby, fotógrafa documental, e Sandy Hazelip, médica e conferencista, viajaram pelo mundo em 80 dias, aventurando-se desde as praias de Bali até os desertos do Egito.

As avós octogenárias iniciaram sua ambiciosa aventura no dia 11 de janeiro, segundo o blog que as duas usaram para documentar suas viagens.

A primeira parada foi em um local que escapa até mesmo a muitos viajantes experientes: a Antártida.

Chegar ao continente mais meridional exigiu primeiro cruzar a Passagem de Drake, as águas notoriamente agitadas entre o extremo sul da América do Sul e as Ilhas Shetland do Sul da Antártica.

“Por quase dois dias, balançamos e rolamos e escorregamos e deslizamos pela passagem de Drake e estávamos nos segurando para salvar nossa vida”, disse Hamby em entrevista à CNN. “Foi simplesmente selvagem.”

“Mas quando pisamos no solo da Antártica, você esqueceu tudo isso”, lembrou ela. “A beleza da Antártica é simplesmente inacreditável, ver os pinguins, os icebergs e as geleiras – simplesmente, isso foi incrível.”

Desde a primeira aventura, a dupla visitou 18 países em todos os sete continentes, muitas vezes vestindo camisetas combinando. Elas também acumularam seguidores amorosos nas redes sociais que rastreiam as “avós viajantes” no TikTok, Instagram e Facebook.

Reprodução @aroundtheworldat80

Hazelip disse à CNN que conheceu Hamby depois que seu marido morreu em 1999. Antes de sua morte, ele “plantou a semente em meu coração de que deveríamos começar a levar nossos netos em viagens missionárias no verão”, disse ela. Isto levou-a à Missão Médica da Zâmbia, um projeto dirigido por Hamby e seu marido na África Austral.

As duas se uniram pelo interesse comum em viagens e pelo compromisso de priorizar experiências únicas em vez de conforto e comodidades no exterior. Ambas se tornaram viúvas mais próximas depois que o marido de Hamby morreu em 2005.

Hazelip diz que a ideia da viagem surgiu alguns anos antes de completarem 80 anos.

“Só tive a ideia porque já havíamos viajado juntas internacionalmente”, disse ela. “E então, cerca de quatro anos antes de completarmos 80 anos, eu mencionei a ela um dia: ‘Ellie, não seria divertido dar a volta ao mundo em 80 dias aos 80 anos?’”

Leia também:

Fã de Skyrim, vovó gamer de 81 anos faz sucesso no YouTube