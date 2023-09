Horóscopo semanal para os signos de Libra, Escorpião e Sagitário de 18 a 22 de setembro de 2023

A penúltima semana de setembro de 2023 chegou e essa é a previsão do horóscopo para os signos do zodíaco.

Confira a seguir:

Libra

Hoje em dia você vai pensar em mudar de emprego ou abrir seu próprio negócio e, como as energias da abundância o cercam, é um bom momento para tomar uma decisão que lhe dará maior estabilidade econômica.

No amor, tome cuidado com pessoas que mentem para você ou te enganam. Não se apaixone tão rapidamente, pois seu signo busca sempre estar em um relacionamento.

Tome cuidado com bruxarias ou feitiços de pessoas ruins e proteja-se. Um amor novo e muito compatível chega.

Esta semana você terá a oportunidade de crescer e melhorar sua vida, aproveitar as energias positivas e saiba se proteger das negativas.

Escorpião

Semana para aprender com os erros, lembre-se que o sucesso se constrói nas quedas, por isso não desanime porque esta semana virão melhores oportunidades de crescimento econômico.

Você participará de reuniões e recrutará pessoal para um novo projeto. Serão dias muito agitados, mas de grande satisfação profissional.

Esta semana você terá a oportunidade de se aproximar daquela pessoa especial. Em termos de saúde, tome cuidado com problemas nas costas, faça exercícios, mas não exagere carregando peso.

Um colega o procura e faz um convite. Os escorpianos casados terão problemas por traição ou ciúme. No dia 21 de setembro, coloque uma fita vermelha no tornozelo direito amarrada com três nós para se proteger.

Sagitário

Muitas mudanças serão feitas no trabalho e estudos que serão para melhor, então tente ter uma mentalidade positiva e aproveite as oportunidades que surgirem em seu caminho. Você é um signo impulsivo, rápido e apaixonado, mas não deixe que isso o impeça em seu caminho para o sucesso.

Um curso ajudará a desenvolver suas habilidades. Você pensa muito em um amor que está longe, procure vê-lo com mais frequência, pois a energia de Sagitário se renova mais rápido a dois.

