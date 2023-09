Horoscopo semanal para os signos de Capricórnio, Aquário e Peixes de 18 a 22 de setembro de 2023

A penúltima semana de setembro de 2023 chegou e essa é a previsão do horóscopo para os signos do zodíaco.

Confira a seguir:

Capricórnio

Semana de aprendizado e amadurecimento, você deve entender que tudo que acontece com você é para o seu bem; até porque os capricornianos são signos fortes e prontos para enfrentar qualquer desafio.

Chega até você uma proposta de novo emprego, mas não fale muito sobre isso para que aconteça. No dia 21 de setembro, tome banhos de flores em três litros de água para atrair sorte.

O verdadeiro amor está chegando e será do signo Touro, Virgem ou Peixes. É hora de agir e iniciar um negócio para crescer economicamente.

Esta semana é uma oportunidade para crescer e melhorar sua vida. Aproveite as oportunidades que surgirem em seu caminho e continue trabalhando duro, você não é mais uma criança para pensar ou sonhar tanto, lembre-se que é hora de fazer algo pelo seu futuro.

Aquário

Uma viagem é planejada porque você precisa sair e se divertir para clarear a cabeça, então aceite o convite ou comece a ver isso. Um amigo lhe pede dinheiro emprestado e isso só deve ser feito se tiver muita certeza.

Alguém o procura para ter um romance, mas sem que seja nada formal, apenas apaixonado. Você deve aprender a dizer não às responsabilidades que não são suas, estabelecer seus limites.

Seu signo é gentil e prestativo, mas às vezes outros tiram vantagem. Você decide voltar a estudar ou fazer cursos. Estará rodeado de amigos e eles o convidam para festas e eventos sociais.

Um amor se afasta da sua vida, deixe o orgulho de lado e tente explicar sua situação e suas intenções.

Peixes

Esta semana você tem a oportunidade de avançar em sua vida, aproveitar as opções que lhe são apresentadas e cuidar de sua energia. Você tem muitas ideias que pode colocar em prática, seu signo é criativo e está sempre em busca de oportunidades de crescimento econômico.

Um amor do passado está te procurando, basta fechar esse círculo e esquecer aquela pessoa, pois quem perdeu foi ela. Se você tiver companheiro, o relacionamento permanecerá estável, você pode até pensar em constituir família.

Cuidado com fofocas e problemas com seus colegas de trabalho, isso acontece com você porque seu signo tem luz divina, por isso atrai inveja, recomendo que você tome banhos de rosas vermelhas e pau de canela no dia 21 para se limpar. Isso ajudará a eliminar energias negativas.

