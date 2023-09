Horoscopo semanal para os signos de áries, touro e gêmeos de 18 a 22 de setembro de 2023

A penúltima semana de setembro de 2023 chegou e essa é a previsão do horóscopo para os signos do zodíaco.

Confira a seguir:

Áries

Cuidado com as energias ruins nesta semana, lembre-se que seu signo é vítima da inveja e do mau-olhado; para se proteger, use muito perfume antes de sair de casa para se livrar dessas más vibrações.

Lembre-se de que você nunca deve contar nada para os outros sem ter muita certeza. Dias em que nos sentimos mais calmos e emocionalmente mais estáveis. O amor entra na sua vida para ficar, então procure não se sabotar e deixe-se amar. Vida a dois.

Você ganha dinheiro extra devido a comissões ou pagam uma dívida do passado. Cuidado com um ex que tentará se envolver com você novamente e é melhor manter longe.

Touro

Seu pensamento é muito forte e às vezes você pensa no que não é, isso te faz ter problemas no seu dia a dia. Lembre-se que seu signo é muito impulsivo e isso p deixa com raiva sem motivo.

Evite guardar mágoa em mal-entendidos e muito mais no trabalho. Um amor inesperado chega até você hoje em dia ou um amor do passado o procura; procure se deixar amar e depois analise com qual parceiro você vai ficar.

Em termos de saúde, procure continuar com a boa alimentação, evitando problemas intestinais e estomacais.

Gêmeos

Uma semana de sorte no amor e conhecerá pessoas que pensam como você. Os geminianos casados enfrentarão problemas de separação ou divórcio, mas lembre-se que seu signo sempre saberá pedir perdão ou perdoar para tentar voltar a viver bem.

Você deve ter cuidado com roubos ou perdas na rua. Você terá que viajar por motivos de trabalho e ganha dinheiro extra.

Tenha cuidado com problemas com advogado. Você é bom em esportes, mas você também tem vícios; Controle essas falhas e siga em frente.

