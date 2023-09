Corte de cabelo mullet: 5 cortes de cabelo na tendência 2023 rejuvenescedores e que valorizam sua beleza 2023

As camadas estão na moda e nada como o corte mullet para representá-las em seu máximo esplendor. Este estilo favorece todos os tipos de rostos, especialmente os rostos mais arredondados, pois é um corte que alonga a silhueta e dá um efeito retangular.

Além disso, é muito versátil, pois pode ser adaptado a qualquer tipo de formato de rosto.

Você pode pentear o corte mullet como desejar, liso, ondulado, com franja atrás das orelhas ou até mesmo enrolado e com textura desarrumada.

Corte de cabelo mullet com franja curta

Um dos cortes de cabelo mullet que melhor se encaixa é aquele que é caracterizado por ter o cabelo curto na área frontal, incluindo um franjão curto deixando o comprimento da nuca mais longo.

Corte de cabelo mullet com camadas invisíveis

É uma das melhores opções para experimentar a partir dos 40. Consiste em manter o cabelo mais longo na parte de trás da cabeça do que no resto do cabelo. E, por outro lado, a parte de cima deve ser mais curta para dar aquele toque mais moderno.

Wolf Cut

É um visual a meio caminho entre o mullet e o shaggy, com franja e muitas camadas para enquadrar o rosto, que proporciona muito volume na parte superior e menos densidade na área do pescoço. É um estilo marcado, ousado e com certo toque andrógino, ideal para aquelas mulheres que querem estilo funcional e divertido.

Corte de cabelo shullet

É uma combinação do mullet com franja e da shaggy com uma franja personalizada ao seu gosto, sem sacrificar o comprimento do seu cabelo, que pode ser até a clavícula.