Corte Bixie: 10 cortes de cabelo em tendência para 2023 modernos e que valorizam

O Bixie é um dos cortes que fez sucesso nos anos 90 e parte dos anos 2000 e que hoje volta para reivindicar seu lugar na moda.

Trata-se de um estilo de corte de cabelo que une a forma do pixie com a comprimento do bob. E é que combina as camadas curtas nos lados e na parte de trás típicas do pixie, com o comprimento próprio de um bob, o que permite muitas possibilidades com o visual.

É considerado uma espécie de pixie crescido que dá muito jogo com o penteado, pois combina o conforto do estilo “duende” com a versatilidade do cabelo midi da moda.

Bixie com franja desfiada

Para rostos alongados, ovais ou em formato de coração, este tipo de bixie com franja desfiada fica fantástico. Trata-se de incorporar uma franja longa, mas desfiada do meio às pontas para que pareça leve e com movimento. Combinado com as camadas próprias deste corte, permite um acabamento fresco e dinâmico.

Bixie assimétrico

Se você quiser dar um ar atual e rejuvenescedor ao seu corte bixie, também pode optar por esta versão assimétrica, com um dos lados mais crescidos, que cai até a altura da mandíbula e que, portanto, de perfil parece um bob.

Bixie Texturizado

Mais próximo do bob, embora com um trabalho de camadas mais próprio do pixie, é este bixie com acabamento texturizado que se caracteriza por um manutenção confortável e simples no dia a dia. Para isso, recorre-se a camadas e desfiados que dão ao cabelo aquele ar desarrumado ou messy que tanto se usa (e que tanto rejuvenesce).

Bixie Undercut

Os cortes de cabelo Bixie raspados estão na moda e são uma opção ousada e moderna para atualizar um estilo curto. Este Pixie com a parte inferior e os lados raspados permite um contraste favorecedor que será mais ou menos visível dependendo do penteado, o que permite grande versatilidade no look para o dia a dia.

Bixie com franja longa

Esse tipo de bixie com franja longa é um dos mais versáteis, pois cai bem em todos os tipos de rosto, especialmente os redondos e quadrados. Além disso, como é um tipo de corte que suporta muito bem o crescimento do cabelo, permitirá que você espace as visitas ao salão de beleza mais do que um pixie tradicional.

Shaggy bixie

Se você quiser dar um ar descontraído e jovem ao seu corte bixie, aposte em camadas estilo shaggy para versão deste corte de cabelo. Assim, você conseguirá um visual de baixa manutenção, muito confortável para o dia a dia.

Bixie com franja de cortina

O franjão da moda também pode ser combinado com este corte feminino e rejuvenescedor, pois além disso, fica bem em todos os tipos de rostos. Se o seu for alongado, procure cobrir a testa ao máximo, como neste look; se for redondo ou quadrado, será melhor mostrá-la para estilizar.

Nape Bixie

O nape bob é caracterizado pelo comprimento dos fios atrás, assim como este estilo de bixie, em que as camadas são aplicadas atrás para dar a forma de pixie, embora com esse comprimento justo na nuca.

Bixie Invertido

Assim como ocorre com o bob, você pode deixar menor comprimento atrás para dar movimento ao corte. Dessa forma, os fios da frente ficarão ligeiramente mais longos, dando origem a um acabamento atual e rejuvenescedor.

Long Bixie

Se você preferir um corte com mais comprimento do que um pixie longo, mas ainda gostaria de manter essa forma, você pode combinar o clássico bob longo até o queixo com as camadas típicas do pixie, que recortam a parte de trás e os lados. É um estilo muito feminino e resiste muito bem ao passar das semanas.