Relacionamento 6 elementos para prosperar sua conexão com o parceiro amoroso

Embora para muitos o desafio esteja no “entrar” em um relacionamento, acaba não sendo nada perto do que é, de fato, mantê-lo. Isso não significa que seja impossível estar com a pessoa amada em um ambiente saudável a vida toda. Pelo contrário, o intuito é compartilhar de tal ambiente quando se escolhe alguém para compartilhar a vida. No entanto, inovar é sempre necessário.

Sobreviver a um relacionamento é um dos piores tipos de pensamentos, quando se trata de compartilhar a vida ao lado da pessoa amada. Não se trata de levar uma rotina básica e sem conflitos, se contentando apenas em empurrar toda a situação com a barriga.

É importante querer estar ali todos os dias, sempre trazendo novidades e experiências a ambos, a fim de construir um relacionamento sólido, maduro e repleto de surpresas.

“Você pode estar numa relação romântica comprometida que durou anos ou até décadas, que, em geral, parece estar a correr bem. No entanto, pode haver alturas em que gostaria que houvesse mais do que apenas sobrevivência básica”, escreve a autora e pesquisadora Susan Krauss Whitbourne, ao portal Psychology Today.

De acordo com a mesma fonte, é possível adicionar algumas ferramentas no dia a dia que promovam o “florescer” dentro de um relacionamento. É possível se concentrar nestas áreas-chave, a fim de trazer um pouco mais de florescimento de volta à sua vida amorosa.

Confira: