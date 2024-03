Corte Garçón: o corte de cabelo para mulheres com mais de 50 anos que rejuvenesce em 2023

Quando as mulheres passam dos 50 anos, buscam a forma de ficarem mais confortáveis e conseguirem rejuvenescer o seu rosto, e a melhor maneira de fazê-lo é com um bom corte de cabelo. Um dos cortes que estão em tendência este ano, que segue a linha dos preceitos impostos pela estilista Carolina Herrera de o que fica bem em uma mulher depois dos 50 anos, é o muito elegante e feminino corte garçon.

É confortável, elegante e ao mesmo tempo simples. O garçón apresenta-se como uma alternativa perfeita ao clássico corte “joãozinho”, embora também tenha algumas semelhanças com este tipo de cabelo.

Especialistas garantem que o corte oferece o glamour sonhado nas mulheres maduras que buscam rejuvenescer e estilizar sua imagem, algo que poucos cortes conseguem.

Recomendados

Um corte com o glamour francês

Suas origens vêm da França, onde a tradução o coloca como um corte de menino, ou seja, um corte de cabelo muito curto e rente à cabeça.

Eles garantem que é um estilo adaptado ao rosto que tem ares de sensualidade porque pode ser penteado de diferentes formas, especialmente conseguindo um estilo livre e rebelde.

Uma das vantagens é que as mulheres com 50 anos não precisam mais se preocupar com alisadores de cabelo, pois com cera ou mousse podem ficar esplêndidas, com um penteado sensacional, sensual e jovem.

Com cabelos grisalhos você fica espetacular!

Além disso, se alguém decidiu deixar seus cabelos grisalhos, este corte é ideal para exibi-los com elegância.

É tão prático que pode ser usado desarrumado e, se quisermos pentear, não precisamos gastar mais do que 5 minutos.

Mulheres com 50 anos ou mais, além de parecerem mais jovens, terão aquele glamour que tanto procuram, parecendo empresárias e mulheres de negócios.

Esta elegância e o volume dependerão, por sua vez, se o cabelo é ondulado ou liso.