Corte Bob curto 2023: 5 cortes de cabelo que rejuvenescem e valorizam sua beleza

O corte Bob é um corte clássico e atemporal de cabelo. Os cabelos Bob podem ter diferentes comprimentos, texturas e cores. São ousados e charmosos.

O Bob curto é definido por um corte de cabelo curto que cai em cascata sobre os ombros, cortado reto com uma franja lateral que enfatiza o rosto. Mas este foi apenas o estilo vintage do qual as versões atuais se inspiraram.

Os estilos modernos e frescos de hoje não se limitam apenas ao corte ou ao comprimento, mas também ao estilo e à cor. Além dos tipos degradês e invertidos, alguns são usados com cachos desalinhados, enquanto outros são popularizados em versões mais sóbrias.

Corte de cabelo bob assimétrico curto

O corte bob assimétrico é uma variação moderna do clássico corte de cabelo bob. Em vez de ter um corte uniforme e reto, o corte de cabelo bob assimétrico apresenta uma comprimento desigual nas mechas de cabelo.

Esta técnica consiste em cortar o cabelo mais curto na parte de trás e gradualmente alongá-lo em direção à parte da frente. Isso cria uma linha diagonal distintiva que se estende desde a nuca até a mandíbula.

Corte bob reto e curto (Cleópatra)

O corte de cabelo bob reto e curto, também conhecido como corte bob Cleópatra, é um estilo de corte de cabelo que se caracteriza por sua extensão curta e reta que chega logo abaixo das orelhas ou do queixo. Esse estilo de corte de cabelo foi popularizado pela rainha egípcia Cleópatra, que é conhecida por sua beleza e estilo icônico.

O corte Cleópatra é ideal para mulheres com cabelo liso e fino, pois o cabelo curto ajuda a dar volume e textura ao cabelo.

Corte de cabelo bob aparado

Esse corte bob tem um comprimento gradualmente maior indo desde a parte de trás para frente, mas também destaca um design de corte único e moderno.

Corte bob com franja

O corte de cabelo bob com franja é um estilo de corte que combina a popularidade do corte bob com a inclusão de uma franja frontal. Este estilo de corte de cabelo pode ter diferentes variações de franja, como uma franja reta e contundente, uma franja com pontas ou uma franja suave lateral.

Corte de cabelo desfiado

O corte bob desfiado é um estilo de corte de cabelo caracterizado por ter camadas suaves e desordenadas que são adicionadas ao cabelo para dar textura e dimensão. Este estilo de corte de cabelo é perfeito para aqueles que procuram um aspecto mais descontraído e casual.