Carolina Herrera revela as regras para que as mulheres não pareçam “ridículas” após os 40 anos

O nome de Carolina Herrera é sinônimo de elegância, glamour e estilo. Desde que a marca CH foi fundada em 1981, a estilista venezuelana soube ganhar milhões de seguidores com seus conselhos sobre roupas e moda, embora nem todos concordem com suas palavras.

Carolina Herrera e suas regras atemporais de estilo e glamour

Ao longo dos anos, Carolina Herrera teve claras suas premissas e regras de vestuário, especialmente quando se trata de mulheres mais velhas. A estilista afirma que com o passar do tempo, certas peças de roupa não podem ser usadas porque isso faria com que qualquer mulher parecesse ridícula.

Em uma de suas entrevistas com o meio Daily Mail, Carolina Herrera falou sobre as suas regras que se mantêm com o passar do tempo e aproveitou para falar também sobre as roupas que ela deixou de usar: “Uma mulher deve envelhecer com graça e não tentar ter uma idade que não tem ou ficará ridícula”, disse. Além disso, ela disse vários segredos para ter um estilo que se mantenha ao longo dos anos.

Na entrevista, ele afirmou que, com certa idade, é preciso ter muito cuidado com a roupa que se usa para que fique bem.

Carolina Herrera sempre tem uma blusa branca no seu armário

Não se trata apenas da roupa que você usa, é sobre como você usa. Reflete seus gostos: a forma como você vive, como você tem sua casa, a arte que você gosta. É um pouco de tudo.”

De acordo com o que a estilista revela, com o passar dos anos não se deve continuar usando a roupa de quando se era jovem ou criança.

Carolina Herrera: el look que ninguna mujer mayor de 40 años debe tener ( Theo Wargo/Foto: Getty Images)

Para a estilista, as blusas brancas são uma peça necessária em qualquer guarda-roupa: "Sempre as amei. Eu as uso casualmente e as uso como parte de um traje de noite. Elas são minha segurança."

Carolina Herrera deixou para trás os biquínis e as minissaias

Para a venezuelana, biquínis e minissaias são para pessoas jovens. “Quanto aos biquínis, deixei-os para trás quando tinha entre 40 e 50 anos. E não uso jeans. Não tenho a idade certa para eles.”