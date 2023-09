As revelações para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quarta-feira (20), segundo o tarot

Já estamos oficialmente em mais uma semana e para iniciá-la da melhor maneira queremos convidá-lo a conferir qual a mensagem das cartas do tarot para o seu signo nesta terça-feira (19). Veja a seguir as revelações que chegam para as pessoas de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

É possível que se veja diante de alguns conflitos com familiares nos próximos dias, Sagitário, mas não permita que isso domine sua vida e nem aja por impulso, pois isso pode resultar em ações que na verdade não teria.

Por fim, lembre-se que embora o trabalho seja importante, você também precisará de um momento para respirar.

Capricórnio

Assim como indicado para outros signos, as cartas do tarot reforçam que existem conflitos que sim ou sim precisam ser resolvidos. Embora deixá-los para depois tenha sido uma alternativa viável em determinados momentos, o mesmo não acontece agora.

Aquário

Assim como alguns signos reencontram um amor do passado, para Aquário, as cartas do tarot apontam o retorno de amizades que há tempos não via. Aproveite este instante especial que a vida e o universo lhe proporcionam.

Por sua vez, é importante estar atento ao campo profissional, pois distrações podem jogar contra você.

Peixes

É melhor começar a trabalhar a mente, Peixes, pois esta semana você pode ter uma decepção com alguém que ama muita e isso te afetará fortemente. Não se desespere, pois com paciência poderá superar esta situação.

