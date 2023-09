As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quarta-feira (20), segundo o tarot Foto ilustrativa

Já estamos oficialmente em mais uma semana e para iniciá-la da melhor maneira queremos convidá-lo a conferir qual a mensagem das cartas do tarot para o seu signo nesta terça-feira (19). Veja a seguir as revelações que chegam para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

É melhor começar a se preparar, Leão, pois os próximos dias serão em alta velocidade e de muitos ciclos encerrados. Aquilo que estava pendente finalmente deve ser fechado e assim você poderá avançar em sua vida deixando o passado de uma vez por todas para trás.

Virgem

Você sentirá uma maior necessidade de estar sozinho, Virgem, e fique tranquilo, pois não há nenhum problema nisso. Sinta-se à vontade para reavaliar amizades e até mesmo se deseja seguir com o seu relacionamento.

Por fim, oportunidades podem surgir no campo profissional e você deve aproveitá-las.

Libra

Assim como previsto para Leão, a pessoa de Libra deve enfrentar uma semana totalmente acelerada e que muitos ciclos devem se encerrar, acabando com temas que estavam pendentes em sua vida. Não se desespere e apenas confie na energia que recebe do universo.

Escorpião

Caso esteja buscando um relacionamento sério, embora o tarot revele que você conhecerá diferentes pessoas nos próximos dias, ao mesmo tempo saberá qual é a especial e que finalmente deve permanecer em sua vida.

Quando falamos sobre o trabalho, tente não levar tudo de maneira metódica, pois isso pode se virar contra você a longo prazo.

