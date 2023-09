Água de alecrim para o cabelo: quais são seus benefícios e como usá-la?

O alecrim é uma das plantas mais apreciadas no âmbito gastronômico, devido ao seu aroma e sabor inconfundíveis que conseguem proporcionar corpo e personalidade a muitos pratos. No entanto, também é muito valorizada no mundo da beleza e do cuidado pessoal. O alecrim é uma das plantas que vem sendo usada como ingrediente principal em vários tratamentos de beleza e saúde há muitos anos.

O alecrim como remédio caseiro para cuidar dos cabelos e couro cabeludo

Seu alto teor de vitaminas A, B2 e C, bem como ferro, zinco, magnésio e cálcio, o tornam possuidor de grandes qualidades antissépticas, fortificantes, cicatrizantes e suavizantes.

Atualmente, o alecrim é uma das plantas mais populares em todo o mundo, devido aos seus nutrientes que fornecem quantidades incríveis de benefícios para a pele, mas especialmente para o cabelo.

Os benefícios do alecrim para o cabelo são múltiplos, especialmente por seu alto conteúdo em nutrientes essenciais, antioxidantes e revitalizantes.

Principalmente, consegue prevenir os fios grisalhos. O alecrim é um dos melhores remédios caseiros e naturais que existem, em parte por sua função estimulante que favorece a circulação de nutrientes pelos folículos pilosos.

Água de Alecrim para cobrir os fios grisalhos

Também ajuda a frear a queda de cabelo ao ser capaz de tonificar o cabelo frágil e colaborar no crescimento mais denso. Além disso, é conhecido por regular a produção de sebo no couro cabeludo ao atuar como um agente regulador, ajudando a evitar cabelos oleosos e couro cabeludo seco.

Outro dos benefícios do alecrim é o seu grande poder de coloração, o que o torna a cor natural ideal para ocultar os cabelos grisalhos ou brancos. Apenas são necessários cerca de 300 gramas de alecrim e água. A sua combinação, depois de ferver até a ebulição, é ideal para aplicar no couro cabeludo úmido com toques de vinagre de maçã para deixar atuar por meia hora e conseguir clarear o cabelo de forma natural.