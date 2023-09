Relacionamento: 7 segredos para restituir sua relação com o parceiro; reaprenda a amar

Construir um ambiente saudável a longo prazo nos relacionamentos pode ser um desafio e tanto. Contudo, casais que se amam e estão dispostos a compartilhar uma vida pela frente, conseguem superar toda e qualquer barreira com naturalidade.

Estar com alguém não significa que as coisas estejam fluindo. Diversas pessoas têm costume de empurrar a relação com a barriga, acreditando no tempo como a principal ferramenta de reparo. De certo, o tempo acaba sendo um fator importante para a resolução dos problemas. Entretanto, agir é ainda mais necessário.

É de extrema importância analisar o cenário do seu relacionamento e procurar entender se há ou não necessidade de reparos. Vale ressaltar que todos os relacionamentos contam com seus altos e baixos, mas sempre carregado de necessidade de inovar.

De acordo com o terapeuta John Kim, ao portal Psychology Today, existem algumas ferramentas capazes de promover uma relação saudável com o parceiro.

“Apego seguro é a base de relacionamentos saudáveis e gratificantes. Refere-se a um profundo sentido de confiança, conexão emocional e segurança entre indivíduos. Desenvolver um estilo de apego seguro pode melhorar as suas relações, melhorar o seu bem-estar geral e proporcionar uma forte estrutura para o crescimento pessoal”, explica o especialista.

Abaixo você confere segredos importantes, capazes de impulsionar o começo de uma nova página para sua dinâmica com o parceiro:

Identifique seu estilo de relacionamento. Desenvolva uma compreensão de seus padrões típicos. Cultive a autoconsciência. Examine suas próprias emoções, pensamentos e comportamentos. Priorize a regulação emocional. Pratique técnicas de autoconsolo conforme necessário. Promova uma comunicação aberta e honesta. Ganhe confiança. Cumpra os compromissos. Esteja emocionalmente disponível. Ofereça empatia e apoio sem julgamento. Estabeleça limites saudáveis. Respeite os limites dos outros também.

Procure ajuda profissional, caso julgue necessário.