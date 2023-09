Mudança de sorte no amor essa semana no horóscopo chinês

Mais uma semana de setembro de 2023 chegou e reserva algumas surpresas para a vida amorosa de alguns signos do horóscopo chinês.

Confira quais são:

Galo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

É um momento de crescimento e renovação nas relações amorosas e familiares. Construir o progresso com atenção e sem desespero ajudará a consolidar ainda mais os sentimentos. Relações podem dar passos importantes e tudo corre bem.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

A energia densa ou a teimosia se atenuará e isso ajudará bastante a vida amorosa. É momento de crescer e usar a comunicação para alcançar o que deseja no amor. Casais podem encarar dias mais felizes e com uma energia carinhosa que os aproxima.

Cavalo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

A vida avança e as questões amorosas também. É um momento de aproveitar a energia para resolver problemas e se libertar daquilo que já não serve mais. Casais melhoram a relação com diálogo e a paciência, tanto para resolver as diferenças como para estabelecer uma nova dinâmica na relação. A sensualidade está em alta.

