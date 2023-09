Dicas para manter os cabelos lindos no próximo verão

O verão significa estar ao sol e se divertir. Embora tenhamos a tendência de nos concentrar mais em nossos looks fashion no verão, não vamos esquecer nosso cabelo para ter certeza de que estamos bem juntos.

Reneé Potgieter, ativista da saúde capilar e alquimista das cores, está tentando mudar a forma como a beleza é percebida. Com mais de 25 anos de experiência, ela conhece todos os truques para realçar a beleza natural dos fios. Confira os principais a seguir!

Evite o calor

O estilo sem calor é especificamente a ausência de calor artificial direto no cabelo. Para quem quer devolver saúde, vitalidade e força aos cabelos, é imprescindível.

O método funciona porque o cabelo consiste em ligações de hidrogênio e o calor artificial o manipula, controlando assim seu formato.

Manipular constantemente a textura do cabelo, como deixar os cachos lisos com secagem e alisamento frequentes, significa que essas ligações acabarão “esquecendo” sua forma natural e, essencialmente, seu cabelo entra em crise, virando uma bagunça.

A única maneira de evitar isso é trabalhar com a estrutura do cabelo, e não contra ela. O aprimoramento e a nutrição, em vez da manipulação implacável, trarão à tona o que há de melhor na estrutura do seu cabelo.

Use produtos naturais

Shutterstock

Em vez de usar ingredientes pesados no cabelo que podem fazer mais mal do que bem, opte por ingredientes naturais, como sprays de sal. Leia sempre os ingredientes para garantir que sejam de alta qualidade e verdadeiramente mais limpos.

Potgieter diz que alguns dos piores acúmulos no cabelo que ela viu vieram de empresas de cosméticos tradicionais que se aventuraram em produtos para o cabelo.

Para evitar isso, certifique-se de que seus produtos não contenham parabenos, álcool e outros produtos químicos que você não consiga pronunciar.

Aposte em sua cor natural

Colorir o cabelo o expõe a pigmentos e produtos químicos agressivos, não importa quão suave seja o produto. Quanto maior a exposição química em todo o comprimento da haste do cabelo, mais comprometida ficará toda a camada da cutícula e pior será o estado do seu cabelo.

Se você deseja mudar um pouco a cor do cabelo, é melhor tentar técnicas de mistura, como balayage – que apenas realça o cabelo, criando um efeito graduado para resultados assimétricos e de aparência natural.

O crescimento desta técnica é muito menos acentuado e permitirá estender o período entre as sessões de coloração.

Nutra seu cabelo

Reprodução

Ele precisa de todos os nutrientes possíveis para permanecer saudável. Use óleos puros de alta qualidade, como jojoba para hidratar e amêndoas para aumentar o fortalecimento das proteínas.

Esses óleos naturais são tão puros que ficam sólidos quando colocados na geladeira, o que é um bom indicador de qualidade.

Leia também:

5 dicas do cabeleireiro de Meghan Markle para cabelos saudáveis

Tônico capilar de alecrim, canela e gengibre para estimular o crescimento de seu cabelo