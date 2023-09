Cortes de cabelo curtos com franja 2023: 8 estilos favorecedores e estilosos (Foto: Pinterest)

Se houver um elemento que destaque feições e deixe um corte pixie ou bob moderno e muito chique, é o franjão.

Pode ser um clássico pixie com franja, ou de um cabelo midi estilo bob, que também fica ótimo com franja.

Também pode ser um corte garçon combinado com franja ou um undercut com os lados raspados. Qualquer corte pode ser combinado com um ou outro tipo de franja.

O cabelo em franja também pode ser a solução para melhorar as feições, especialmente as faces redondas são favorecidas por franjas abertas e longas estilo cortina, pois são aquelas que deixam a testa visível e permitem que o rosto seja percebido como mais alongado. Assim, é possível conseguir um efeito que estiliza a forma oval facial e permite compensar esse tipo de traço.

Cortes de cabelo curto com franja baby bang reta

Este corte bob combina-se com uma das franjas mais usadas, o baby bang. É um estilo de franja muito curta que fica bem em rostos ovalados e alongados, bem como em aqueles com forma de coração. Neste caso, combina-se com um bob clássico para dar-lhe um ar moderno e inovador.

Cortes de cabelo curto com franja lateral desfiada

Esse franjão é tendência nos cortes de cabelo estilo pixie como este. Trata-se de criar um degradê de lado a lado, começando com os cabelos mais curtos na linha do cabelo e alongando progressivamente o restante até chegar ao outro extremo. Se você dar um acabamento desfiado, conseguirá uma manutenção mais fácil para o dia a dia, além de um estilo arrebatador.

Cortes de cabelo curto com franja bagunçada

Esse franjão despojado que combina com um corte bixie com laterais marcadas é perfeito para dar um acabamento atual a qualquer corte. Além disso, permite manutenção muito confortável no dia a dia, pois é cortado desfiado, de forma que se consegue um acabamento mais leve e cheio de movimento.

Cortes de cabelo curtos com franja assimétrica

Os franjeados desiguais em estilos curtos estão na moda e conseguem um ar fresco e moderno para o look. Além disso, trazem um toque despojado ao cabelo, quer seja usado sobre a testa ou levantado, estilo coque.

Cortes de cabelo curto com franja lateral

É, junto ao corte de cortina, um dos penteados mais versáteis, pois favorece todos os tipos de rosto. Fica ótimo com estilos como o pixie ou o bixie e é bastante fácil de manter no dia a dia. Se você tem o rosto alongado, o melhor é usá-lo bem junto à cabeça, enquanto que, se você tiver um rosto redondo ou quadrado, o melhor é que seja mais leve e fique bem inclinado para deixar a testa visível.

Cortes de cabelo curto com franja desfiada

Para acompanhar um corte com textura como o bob em camadas, o melhor é escolher um franjão desfiado que forneça um acabamento entrecortado. Trata-se de fornecer um acabamento desigual ao franjão, realizando um desfiado que é enfatizado na parte central para dar forma. É uma opção cheia de personalidade e estilo.

Cortes de cabelo curtos com franja cortina

Os cortes de cabelo curtos também combinam maravilhosamente com franjas abertas estilo cortina, que além disso são confortáveis e fáceis de manter. Não só em penteados bob, mas também em cortes como o pixie, especialmente se acompanhado de uma costeleta marcada.

Cortes de cabelo curtos com franja lateral e leve

Se você estiver procurando por um estilo que deixe a testa à mostra para estilizar mais o rosto, você pode optar por um franja levemente inclinada e com acabamento translúcido. É uma opção ideal tanto para um pixie quanto para um cabelo curto.