Calor extremo pode levar à morte? Veja os riscos que as altas temperaturas trazem para a saúde

De acordo com dados da MetSul, uma massa de ar ‘extremamente quente’ irá tomar conta de todo o país nos próximos dias, trazendo calor intenso e recordes de temperaturas, incluindo a região sudeste e o estado de São Paulo.

Temperaturas altas podem trazer diversos riscos à saúde, causando até mesmo mortes, como é possível averiguar em notícias de diversos países que sofrem com o problema.

Segundo um estudo o grupo Camilo Mora, da Universidade do Havaí, apontado pelo ‘O Globo’, existem 27 formas do calor causar doenças e levar a óbito, com cinco delas podendo ser deflagrados pelas altas temperaturas, como:

isquemia : redução ou interrupção da irrigação sanguínea;

: redução ou interrupção da irrigação sanguínea; citotoxidade : envenenamento das células;

: envenenamento das células; inflamação : coagulação intravascular disseminada, formação de trombos que podem destruir órgãos;

: coagulação intravascular disseminada, formação de trombos que podem destruir órgãos; rabdomiólise: síndrome causada pela destruição das fibras musculares.

Além disso, o calor pode afetar diretamente órgãos como cérebro, coração, intestinos, fígado, rins, pulmões e pâncreas.

Dicas para cuidar da saúde em altas temperaturas

Uma das principais dicas é ingerir bastante líquido, principalmente água, durante todo o dia. O ideal é beber oito copos, cerca de 1,5 litros, diários. Além de água, beba também suco natural e água de coco;

Opte por refeições leves, com bastante saladas, legumes e verduras. Consuma também frutas entre as refeições;

Hidrate as vias aéreas com soro fisiológico;

Realize atividades físicas em horários com temperaturas mais frescas, como o início da manhã e o fim do dia;

Se proteja bem quando for sair de casa. Passe protetor solar em todo o corpo e utilize chapéu para proteger a cabeça e o rosto;

Evite aglomerações em ambientes fechados e ar-condicionado.

Massa de ar quente pode fazer São Paulo bater recordes históricos de calor

A semana já começa com calor intenso nesta semana na região sudeste e centro-oeste, mas na segunda metade da semana a massa de ar quente será ainda mais reforçada e proporcionará temperaturas atípicas para o mês de setembro.

São esperadas temperaturas próximas e acima de 40ºC em estados como Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Rondônia, Amazonas, Pará, Tocantins, Bahia, Piauí e Maranhão.

Em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, de acordo com a meteorologia, algumas cidades podem registrar as temperaturas mais extremas já registradas no Brasil, com calor chegando 45º C, pois esse trecho da região centro-oeste está bem no centro da grande massa de calor.

