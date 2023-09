As revelações para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta terça-feira (19), segundo o tarot Foto ilustrativa - Pexels - RODNAE Productions

Já estamos oficialmente em mais uma semana e para iniciá-la da melhor maneira queremos convidá-lo a conferir qual a mensagem das cartas do tarot para o seu signo nesta terça-feira (19). Veja a seguir as revelações que chegam para as pessoas de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Se está solteiro e sente que aquele amor do passado não foi superado, as cartas do tarot indicam que este é o momento ideal para buscá-lo, porque é possível que esta pessoa sinta o mesmo.

Sobre o trabalho, é hora de começar a pensar e melhorar seus resultados, pois somente assim é que terá um retorno positivo.

Capricórnio

Para Capricórnio, as cartas do tarot deixam um conselho importante: tome cuidado e comece a se atentar ao seu ego, pois se sentir melhor que os demais não vai te fazer avançar a lugar algum. Lembre-se que a vida também é como montanha russa na qual você pode se encontrar em diferentes posições.

+Inclua mais conteúdos de nosso portal em sua lista de leitura:

Aquário

Não há nenhum problema em se arriscar, Aquário, mas se estiver em dúvida sobre algo, lembre-se de confiar em sua intuição e assim seguirá pelo melhor caminho possível.

E, como nem tudo é negativo na vida, você pode receber uma notícia positiva de um familiar esta semana.

Peixes

Nesta semana, a pessoa de Peixes terá um papel pacificador quando falamos do campo profissional. Embora não se recomende estar envolvido em conflitos que não lhe competem, não há nada de errado em deixar bons conselhos e tentar ajudar os demais.

+Aproveite a oportunidade e siga conferindo mais alguns conteúdos de nosso site: